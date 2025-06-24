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Головна Одеса Графіки відключень на завтра — до чого готуватися одеситам

Графіки відключень на завтра — до чого готуватися одеситам

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 20:07
Графіки відключень світла на завтра, 25 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Споживання електроенергії зросло Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення світла

Енергосистема країни досі залишається нестабільною та відновлюється після обстрілів РФ. Проте завтра, 25 червня в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 24 червня, станом на 9:30, воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причина таких змін — хмарна погода і дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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