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Главная Одесса Графики отключений на завтра — к чему готовиться одесситам

Графики отключений на завтра — к чему готовиться одесситам

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Дата публикации 24 июня 2025 20:07
Графики отключений света на завтра, 25 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Потребление электроэнергии возросло Где узнать графики Как узнать время восстановления света

Энергосистема страны до сих пор остается нестабильной и восстанавливается после обстрелов РФ. Однако завтра, 25 июня в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 24 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 4,5% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина таких изменений — облачная погода и дождь на значительной территории Украины. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

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Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

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  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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