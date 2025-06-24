Графики отключений света на завтра, 25 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений на завтра — к чему готовиться одесситам
Энергосистема страны до сих пор остается нестабильной и восстанавливается после обстрелов РФ. Однако завтра, 25 июня в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии возросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 24 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 4,5% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина таких изменений — облачная погода и дождь на значительной территории Украины. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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