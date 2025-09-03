Відео
Головна Одеса Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло

Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 20:32
Графік відключень світла в Одесі 4 вересня — хто залишиться без електрики
Нічний Пасаж. Фото: Новини.LIVE

Енергосистема Одещини ще відновлюється після атак РФ, тому можуть виникати перебої з постачанням електрики. Однак завтра, у четвер, 4 вересня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Читайте також:

Споживання знижується

Через сонячну погоду споживання електроенергії зменшується. Станом на ранок воно було на 3,1% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Однак у ДТЕК повідомили, що завтра у Київському районі Одеси майже увесь день не буде світла. Енергетики проводитимуть ремонті роботи підготовлюючи мережу до зими.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, якою буде вартість електроенергії для одеситів. А також про те, які тарифи на водопостачання будуть у вересні.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
