Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 20:32
График отключений света в Одессе 4 сентября - кто останется без электричества
Ночной Пассаж. Фото: Новости.LIVE

Энергосистема Одесской области еще восстанавливается после атак РФ, поэтому могут возникать перебои с поставками электричества. Однако завтра, в четверг, 4 сентября, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Читайте также:

Потребление снижается

Из-за солнечной погоды потребление электроэнергии уменьшается. По состоянию на утро оно было на 3,1% меньше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Однако в ДТЭК сообщили, что завтра в Киевском районе Одессы почти весь день не будет света. Энергетики будут проводить ремонтные работы, подготавливая сеть к зиме.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали, какой будет стоимость электроэнергии для одесситов. А также о том, какие тарифы на водоснабжение будут в сентябре.

Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
