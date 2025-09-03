График отключений света в Одессе 4 сентября - кто останется без электричества

Ночной Пассаж. Фото: Новости.LIVE

Энергосистема Одесской области еще восстанавливается после атак РФ, поэтому могут возникать перебои с поставками электричества. Однако завтра, в четверг, 4 сентября, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Потребление снижается

Из-за солнечной погоды потребление электроэнергии уменьшается. По состоянию на утро оно было на 3,1% меньше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Однако в ДТЭК сообщили, что завтра в Киевском районе Одессы почти весь день не будет света. Энергетики будут проводить ремонтные работы, подготавливая сеть к зиме.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали, какой будет стоимость электроэнергии для одесситов. А также о том, какие тарифы на водоснабжение будут в сентябре.