График отключений света в Одессе 4 сентября - кто останется без электричества

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет
Энергосистема Одесской области еще восстанавливается после атак РФ, поэтому могут возникать перебои с поставками электричества. Однако завтра, в четверг, 4 сентября, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление снижается
Из-за солнечной погоды потребление электроэнергии уменьшается. По состоянию на утро оно было на 3,1% меньше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Однако в ДТЭК сообщили, что завтра в Киевском районе Одессы почти весь день не будет света. Энергетики будут проводить ремонтные работы, подготавливая сеть к зиме.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали, какой будет стоимость электроэнергии для одесситов. А также о том, какие тарифы на водоснабжение будут в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!