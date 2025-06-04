Графіки відключень світла в Одесі на завтра, 5 червня - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень на завтра — коли в Одесі буде світло
Ситуація в енергосистемі ще залишаєтсья нестабільною, тому абонентів ще просять за можливості заощаджувати електроенергію. Проте завтра, 5 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не збираються.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 4 червня, станом на 9:30, його рівень був на 3,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це зумовлено хмарною погодою у кількох областях, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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