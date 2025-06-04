Графики отключений света в Одессе на завтра, 5 июня - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — когда в Одессе будет свет
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поэтому абонентов еще просят по возможности экономить электроэнергию. Однако завтра, 5 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света не собираются.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии возросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 4 июня, по состоянию на 09:30, его уровень был на 3,6% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Это обусловлено облачной погодой в нескольких областях, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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