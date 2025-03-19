Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE

На Одещині ще продовжуються аварійні роботи з відновлення наслідків обстрілів РФ для енергосистеми. Проте в обласному центрі завтра, 20 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії зросло

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні його рівень був на 1,9% вищим, ніж в той самий час вчора. Причина цього — хмарна погода у кількох областях, внаслідок чого ефективність роботи побутових СЕС знизилась, порівняно із попередньою добою.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, кого торкнулися роботи на мережах сьогодні. А також про тарифи у березні.