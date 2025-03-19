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В Одесі відключення світла — які адреси та райони

19 березня 2025 10:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів знову без світла - адреси
Ремонт на мережах. фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 19 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Сьогодні через проведення планових робіт світла немає за наступними адресами:

Південний РЕМ:

  • Дачна,
  • Довга,
  • Китобійна,
  • Львівська, 31- 41,70-78,
  • Люстдорфська дорога ,162,
  • Михайла Жука (Новгородська),
  • С. Шелухіна, 1-33,
  • Планетна, 38а, 38б,
  • Айвазовського, 61в, 61г, 65а,
  • Чернігівська, 3-6,
  • Фонтанська дорога, 54,56,
  • пров. 1-й Дачний,
  • пров. Климовича, 2 – 8,
  • пров. Чехівського,1-8,
  • пров. Василя Кричевського, 2-8,
  • пров. Павла Чубинського, 3-7,
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Чернігівський, 2-8,
  • просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 

Роботи обіцяють завершити до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 1-а, 5-а, 10-а Пересипська,
  • Ак. Заболотного, 54-79,
  • Ак.Сахарова,16-44,
  • Балтська дорога 8 -18,
  • В. Бувалкіна, 57- 75,
  • Висоцького, 1-25,
  • Долинська, 3 - 13,
  • Марсельська,32-60,
  • С. Палія,77-133,
  • пр-т. князя В. Великого, 112-130. 

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Ак.Філатова, 52/2,58/2,
  • Балківська, 137-Г, 139а,
  • 143а, Балтиморська, 3 - 13,
  • Б. Хмельницького, 3,
  • Болгарська, 1,
  • О. Вадатурського, 43, 47,
  • пров. Іподромний, 10,
  • Костецька, 22-36,
  • М’ясоїдівська, 11-45,
  • Мечникова, 51, 114, 116,
  • Старопортофранківська, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
  • Тіниста. 

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи в Одесі у березні. А також про нові пакети мобільних операторів.

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