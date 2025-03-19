Тисячі одеситів знову без світла - адреси

В Одесі відключення світла — які адреси та райони
Сьогодні, 19 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Сьогодні через проведення планових робіт світла немає за наступними адресами:
Південний РЕМ:
- Дачна,
- Довга,
- Китобійна,
- Львівська, 31- 41,70-78,
- Люстдорфська дорога ,162,
- Михайла Жука (Новгородська),
- С. Шелухіна, 1-33,
- Планетна, 38а, 38б,
- Айвазовського, 61в, 61г, 65а,
- Чернігівська, 3-6,
- Фонтанська дорога, 54,56,
- пров. 1-й Дачний,
- пров. Климовича, 2 – 8,
- пров. Чехівського,1-8,
- пров. Василя Кричевського, 2-8,
- пров. Павла Чубинського, 3-7,
- пров. Дачний, 8а,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський, 2-8,
- просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,
Роботи обіцяють завершити до 19:00.
Північний РЕМ:
- 1-а, 5-а, 10-а Пересипська,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак.Сахарова,16-44,
- Балтська дорога 8 -18,
- В. Бувалкіна, 57- 75,
- Висоцького, 1-25,
- Долинська, 3 - 13,
- Марсельська,32-60,
- С. Палія,77-133,
- пр-т. князя В. Великого, 112-130.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Ак.Філатова, 52/2,58/2,
- Балківська, 137-Г, 139а,
- 143а, Балтиморська, 3 - 13,
- Б. Хмельницького, 3,
- Болгарська, 1,
- О. Вадатурського, 43, 47,
- пров. Іподромний, 10,
- Костецька, 22-36,
- М’ясоїдівська, 11-45,
- Мечникова, 51, 114, 116,
- Старопортофранківська, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
- Тіниста.
Роботи завершать до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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