Тисячі одеситів знову без світла - адреси

Ремонт на мережах. фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 березня, частина одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Сьогодні через проведення планових робіт світла немає за наступними адресами:

Південний РЕМ:

Дачна,

Довга,

Китобійна,

Львівська, 31- 41,70-78,

Люстдорфська дорога ,162,

Михайла Жука (Новгородська),

С. Шелухіна, 1-33,

Планетна, 38а, 38б,

Айвазовського, 61в, 61г, 65а,

Чернігівська, 3-6,

Фонтанська дорога, 54,56,

пров. 1-й Дачний,

пров. Климовича, 2 – 8,

пров. Чехівського,1-8,

пров. Василя Кричевського, 2-8,

пров. Павла Чубинського, 3-7,

пров. Дачний, 8а,

пров. Слави, 4-10,

пров. Чернігівський, 2-8,

просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,

Роботи обіцяють завершити до 19:00.

Північний РЕМ:

1-а, 5-а, 10-а Пересипська,

Ак. Заболотного, 54-79,

Ак.Сахарова,16-44,

Балтська дорога 8 -18,

В. Бувалкіна, 57- 75,

Висоцького, 1-25,

Долинська, 3 - 13,

Марсельська,32-60,

С. Палія,77-133,

пр-т. князя В. Великого, 112-130.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Ак.Філатова, 52/2,58/2,

Балківська, 137-Г, 139а,

143а, Балтиморська, 3 - 13,

Б. Хмельницького, 3,

Болгарська, 1,

О. Вадатурського, 43, 47,

пров. Іподромний, 10,

Костецька, 22-36,

М’ясоїдівська, 11-45,

Мечникова, 51, 114, 116,

Старопортофранківська, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,

Тіниста.

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи в Одесі у березні. А також про нові пакети мобільних операторів.