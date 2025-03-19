Тысячи одесситов снова без света - адреса

В Одессе отключения света — какие адреса и районы
Сегодня, 19 марта, часть одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Сегодня из-за проведения плановых работ света нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Дачная,
- Длинная,
- Китобойная,
- Львовская, 31- 41, 70-78,
- Люстдорфская дорога, 162,
- Михаила Жука (Новгородская),
- С. Шелухина, 1-33,
- Планетная, 38а, 38б,
- Айвазовского, 61в, 61г, 65а,
- Черниговская, 3-6,
- Фонтанская дорога, 54,56,
- переулок 1-й Дачный,
- переулок Климовича, 2 - 8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок. Василия Кричевского, 2-8,
- переулок. Павла Чубинского, 3-7,
- переулок Дачный, 8а,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 2-8,
- просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,
Работы обещают завершить до 19:00.
Северный РЭС:
- 1-я, 5-я, 10-я Пересыпская,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак.Сахарова, 16-44,
- Балтская дорога 8 -18,
- В. Бувалкина, 57-75,
- Высоцкого, 1-25,
- Долинская, 3 - 13,
- Марсельская, 32-60,
- С. Палия,77-133,
- пр-т. князя В. Великого, 112-130.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Ак.Филатова, 52/2,58/2,
- Балковская, 137-Г, 139а,
- 143а, Балтиморская, 3 - 13,
- Б. Хмельницкого, 3,
- Болгарская, 1,
- А. Вадатурского, 43, 47,
- переулок Ипподромный, 10,
- Костецкая, 22-36,
- Мясоедовская, 11-45,
- Мечникова, 51, 114, 116,
- Старопортофранковская, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
- Тинистая.
Работы завершат до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о новых пакетах мобильных операторов.
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