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В Одессе отключения света — какие адреса и районы

19 марта 2025 10:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов снова без света - адреса
Ремонт на мережах. фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 19 марта, часть одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Сегодня из-за проведения плановых работ света нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Дачная,
  • Длинная,
  • Китобойная,
  • Львовская, 31- 41, 70-78,
  • Люстдорфская дорога, 162,
  • Михаила Жука (Новгородская),
  • С. Шелухина, 1-33,
  • Планетная, 38а, 38б,
  • Айвазовского, 61в, 61г, 65а,
  • Черниговская, 3-6,
  • Фонтанская дорога, 54,56,
  • переулок 1-й Дачный,
  • переулок Климовича, 2 - 8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок. Василия Кричевского, 2-8,
  • переулок. Павла Чубинского, 3-7,
  • переулок Дачный, 8а,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский, 2-8,
  • просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,

Работы обещают завершить до 19:00.

Северный РЭС:

  • 1-я, 5-я, 10-я Пересыпская,
  • Ак. Заболотного, 54-79,
  • Ак.Сахарова, 16-44,
  • Балтская дорога 8 -18,
  • В. Бувалкина, 57-75,
  • Высоцкого, 1-25,
  • Долинская, 3 - 13,
  • Марсельская, 32-60,
  • С. Палия,77-133,
  • пр-т. князя В. Великого, 112-130.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Ак.Филатова, 52/2,58/2,
  • Балковская, 137-Г, 139а,
  • 143а, Балтиморская, 3 - 13,
  • Б. Хмельницкого, 3,
  • Болгарская, 1,
  • А. Вадатурского, 43, 47,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • Костецкая, 22-36,
  • Мясоедовская, 11-45,
  • Мечникова, 51, 114, 116,
  • Старопортофранковская, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
  • Тинистая.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о новых пакетах мобильных операторов.

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