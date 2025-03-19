Тысячи одесситов снова без света - адреса

Ремонт на мережах. фото ілюстративне: ДТЕК

Сегодня, 19 марта, часть одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Сегодня из-за проведения плановых работ света нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Дачная,

Длинная,

Китобойная,

Львовская, 31- 41, 70-78,

Люстдорфская дорога, 162,

Михаила Жука (Новгородская),

С. Шелухина, 1-33,

Планетная, 38а, 38б,

Айвазовского, 61в, 61г, 65а,

Черниговская, 3-6,

Фонтанская дорога, 54,56,

переулок 1-й Дачный,

переулок Климовича, 2 - 8,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок. Василия Кричевского, 2-8,

переулок. Павла Чубинского, 3-7,

переулок Дачный, 8а,

переулок Славы, 4-10,

переулок Черниговский, 2-8,

просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,

Работы обещают завершить до 19:00.

Северный РЭС:

1-я, 5-я, 10-я Пересыпская,

Ак. Заболотного, 54-79,

Ак.Сахарова, 16-44,

Балтская дорога 8 -18,

В. Бувалкина, 57-75,

Высоцкого, 1-25,

Долинская, 3 - 13,

Марсельская, 32-60,

С. Палия,77-133,

пр-т. князя В. Великого, 112-130.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Ак.Филатова, 52/2,58/2,

Балковская, 137-Г, 139а,

143а, Балтиморская, 3 - 13,

Б. Хмельницкого, 3,

Болгарская, 1,

А. Вадатурского, 43, 47,

переулок Ипподромный, 10,

Костецкая, 22-36,

Мясоедовская, 11-45,

Мечникова, 51, 114, 116,

Старопортофранковская, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,

Тинистая.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о новых пакетах мобильных операторов.