Графики отключений света в Одессе на завтра

Графики отключений — что ожидает одесситов завтра
В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий обстрелов РФ для энергосистемы. Однако в областном центре завтра, 20 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии выросло
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня его уровень был на 1,9% выше, чем в то же время вчера. Причина этого — облачная погода в нескольких областях, в результате чего эффективность работы бытовых СЭС снизилась по сравнению с предыдущими сутками.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, кого коснулись работы на сетях сегодня. А также о тарифах в марте.
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