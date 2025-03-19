Графики отключений света в Одессе на завтра

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстартивное: Новини.LIVE

В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий обстрелов РФ для энергосистемы. Однако в областном центре завтра, 20 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии выросло

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня его уровень был на 1,9% выше, чем в то же время вчера. Причина этого — облачная погода в нескольких областях, в результате чего эффективность работы бытовых СЭС снизилась по сравнению с предыдущими сутками.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, кого коснулись работы на сетях сегодня. А также о тарифах в марте.