Графіки відключень світла в Одесі на завтра від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень світла — чи задіють їх завтра в Одесі
Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 29 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії не змінилося
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 квітня, станом на 09:30 його рівень був таким само, як у цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
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