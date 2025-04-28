Графики отключений света в Одессе на завтра от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений света — задействуют ли их завтра в Одессе
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 29 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление энергии не изменилось
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 09:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня — в пятницу.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости СДПТ для одесситов.
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