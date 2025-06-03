Графіки відключень світла на завтра, 4 червня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні комунальники проводили планові ремонтні роботи на електромережах, тому багатьом містянам відключали електроенергію. Проте завтра, 4 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знизилося

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 3 червня, станом на 9:30, його рівень був на 1,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це обумовлено безхмарною погодою майже на всій території України та ефективною роботою побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про те, чому сьогодні відключали електроенергію містянам.