Графики отключений света на завтра, 4 июня в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений света в Одессе — чего ожидать завтра
Сегодня коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому многим горожанам отключали электроэнергию. Однако завтра, 4 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 3 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Это обусловлено безоблачной погодой почти на всей территории Украины и эффективной работой бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о том, почему сегодня отключали электроэнергию горожанам.
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