Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда включат электричество - данные от ДТЭК и Укрэнерго

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 июня, в Одессе работники ДТЭКа будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

Еврейская, 36, 38/40, 42, 42а,

Караванского Святослава, 27-31,

Кондрашина 25-43а,

Курбаса Леся, 7А-18,

Педагогическая, 21,

Франко Ивана, 25-40,

Штурвальная, 3-16,

переулок Покровский, 3, 5,

переулок Франко Ивана, 12-19,

переулок Шампанский, 9.

Работы до 17:00- 20:00.

2-а Лагерная, 13, 22, 23,

Бойчука Михаила, 40-48Б,

Бортнянского Композитора, 13-40,

Бреуса, 37-61/1а

Весенний, 1-13а,

Ефимова, 14-30,

Фунтового Ивана, 28.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Агрономическая,

Большая Садовая,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,

Донецкая, 5-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62/б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Конноармейская, 1,1а,

Котляревского, 12/б,

Круговая,

Кошица Александра, 14-69,

Крушельницкого, 1-37,

Малая Садовая, 2-,22, 1-17,

Мариупольская, 20-68б,

М. Михновского, 2-44,

Болобочана, Молодежная, 1-49,

Наклонная, 17/1,

Южная дорога, 2-62, 1-65,

Наклонная, Тарутинская, 1- 11,

Хуторская, 1-95,

Цебриковская, 1-13а,

Чайковая, 1-71,

Четвертая, 33Г, 33Б,

Шептицкого, 1, 3, 5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский

переулок, 1-й, 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Агрономический, 1-8а,

пер. Л. Гинзбург,

переулок Квантовый,

переулок Килевый,

переулок Круговой,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской,

переулок Новый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Оранжерейный,

переулок, Петра Калнышевского, 1-10,

переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,

переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,

пр-т Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 17:00-19:00

Южный РЭС:

Алмазная, 2-34,

Академика Вернадского, 18-51А,

Китобойная, 6,

Куприна, 50-54б,

Левитана, 110,

Максишка, 6б, 6б, 6г, 6д, 24,

С. Шелухина, 25а, 27,

Рыбальская, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69 корп.2,

Черниговская, 1-24,

Чикаленко Евгения, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,

переулок Китобойный, 1-18а,

переулок Вишневый, 2, 18а, 22/дел46,

переулок Косой, 3,

переулок Черниговский, 1а,

просп. Небесной Сотни, 65, 67.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.