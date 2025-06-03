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Отключение света в Одессе — кому понадобится повербанк

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Дата публикации 3 июня 2025 09:49
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда включат электричество - данные от ДТЭК и Укрэнерго
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 3 июня, в Одессе работники ДТЭКа будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан временно останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • Еврейская, 36, 38/40, 42, 42а,
  • Караванского Святослава, 27-31,
  • Кондрашина 25-43а,
  • Курбаса Леся, 7А-18,
  • Педагогическая, 21,
  • Франко Ивана, 25-40,
  • Штурвальная, 3-16,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • переулок Франко Ивана, 12-19,
  • переулок Шампанский, 9.

Работы до 17:00- 20:00.

  • 2-а Лагерная, 13, 22, 23,
  • Бойчука Михаила, 40-48Б,
  • Бортнянского Композитора, 13-40,
  • Бреуса, 37-61/1а
  • Весенний, 1-13а,
  • Ефимова, 14-30,
  • Фунтового Ивана, 28.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Агрономическая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62/б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Котляревского, 12/б,
  • Круговая,
  • Кошица Александра, 14-69,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Малая Садовая, 2-,22, 1-17,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • М. Михновского, 2-44,
  • Болобочана, Молодежная, 1-49,
  • Наклонная, 17/1,
  • Южная дорога, 2-62, 1-65,
  • Наклонная, Тарутинская, 1- 11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайковая, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский
  • переулок, 1-й, 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • пер. Л. Гинзбург,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Килевый,
  • переулок Круговой,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской,
  • переулок Новый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Оранжерейный,
  • переулок, Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Шахтинский, 25-31, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13,13-А,15-27,
  • пр-т Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 17:00-19:00

Южный РЭС:

  • Алмазная, 2-34,
  • Академика Вернадского, 18-51А,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54б,
  • Левитана, 110,
  • Максишка, 6б, 6б, 6г, 6д, 24,
  • С. Шелухина, 25а, 27,
  • Рыбальская, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69 корп.2,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,
  • переулок Китобойный, 1-18а,
  • переулок Вишневый, 2, 18а, 22/дел46,
  • переулок Косой, 3,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • просп. Небесной Сотни, 65, 67.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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