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Відключення світла в Одесі — кому знадобиться повербанк

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Дата публікації: 3 червня 2025 09:49
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли включать електрику - дані від ДТЕК а Укренерго
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 червня, в Одесі працівники ДТЕКу проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Єврейська, 36, 38/40, 42, 42а,
  • Караванського Святослава, 27-31,
  • Кондрашина 25-43а,
  • Курбаса Леся, 7А-18,
  • Педагогічна, 21,
  • Франка Івана, 25-40,
  • Штурвальна, 3-16,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • пров. Франка Івана, 12-19,
  • пров. Шампанський 9. 

Роботи до 17:00- 20:00.

  • 2-а Лагерна, 13, 22, 23,
  • Бойчука Михайла, 40-48Б,
  • Бортнянського Композитора, 13-40,
  • Бреуса, 37-61/1а
  • Весіння, 1-13а,
  • Єфимова, 14-30,
  • Фунтового Івана, 28.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Агрономічна,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,
  • Донецька, 5-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62/б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Котляревського, 12/б,
  • Кругова,
  • Кошиця Олександра, 14-69,
  • Крушельницького, 1-37,
  •  Мала Садова, 2-,22, 1-17,
  • Маріупольська, 20-68б,
  •  М. Міхновського, 2-44,
  • Болобочана, Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дорога, 2-62, 1-65,
  • Похила, Тарутинська, 1- 11,
  • Хуторська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четверта, 33Г, 33Б,
  • Шептицького, 1, 3, 5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський
  • пров., 1-й, 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Л. Гінзбург ,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Кілевий,
  • пров. Круговий,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській,
  • пров. Новий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров., Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Шахтинський, 25-31, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13,13-А,15-27,
  • пр-т Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 17:00-19:00

Південний РЕМ:

  • Алмазна, 2-34,
  • Академіка Вернадського, 18-51А,
  • Китобійна, 6,
  • Купріна, 50-54б,
  • Левітана, 110,
  • Максишка, 6б, 6г, 6д, 24,
  • С. Шелухина, 25а, 27,
  • Рибальська, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69 корп.2,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чикаленко Євгена, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,
  • пров. Китобійний, 1-18а,
  • пров. Вишневий, 2, 18а, 22/діл46,
  • пров. Косий, 3,
  • пров. Чернігівський, 1а,
  • просп. Небесної Сотні, 65, 67.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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