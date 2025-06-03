Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли включать електрику - дані від ДТЕК а Укренерго

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 3 червня, в Одесі працівники ДТЕКу проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Єврейська, 36, 38/40, 42, 42а,

Караванського Святослава, 27-31,

Кондрашина 25-43а,

Курбаса Леся, 7А-18,

Педагогічна, 21,

Франка Івана, 25-40,

Штурвальна, 3-16,

пров. Покровський, 3, 5,

пров. Франка Івана, 12-19,

пров. Шампанський 9.

Роботи до 17:00- 20:00.

2-а Лагерна, 13, 22, 23,

Бойчука Михайла, 40-48Б,

Бортнянського Композитора, 13-40,

Бреуса, 37-61/1а

Весіння, 1-13а,

Єфимова, 14-30,

Фунтового Івана, 28.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Агрономічна,

Велика Садова,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,

Донецька, 5-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62/б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Кінноармійська, 1,1а,

Котляревського, 12/б,

Кругова,

Кошиця Олександра, 14-69,

Крушельницького, 1-37,

Мала Садова, 2-,22, 1-17,

Маріупольська, 20-68б,

М. Міхновського, 2-44,

Болобочана, Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Південна дорога, 2-62, 1-65,

Похила, Тарутинська, 1- 11,

Хуторська, 1-95,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четверта, 33Г, 33Б,

Шептицького, 1, 3, 5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський

пров., 1-й, 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Л. Гінзбург ,

пров. Квантовий,

пров. Кілевий,

пров. Круговий,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській,

пров. Новий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Оранжерейний,

пров., Петра Калнишевського, 1-10,

пров. Шахтинський, 25-31, 18-46,

пров. Шебелинський, 13,13-А,15-27,

пр-т Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 17:00-19:00

Південний РЕМ:

Алмазна, 2-34,

Академіка Вернадського, 18-51А,

Китобійна, 6,

Купріна, 50-54б,

Левітана, 110,

Максишка, 6б, 6г, 6д, 24,

С. Шелухина, 25а, 27,

Рибальська, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69 корп.2,

Чернігівська, 1-24,

Чикаленко Євгена, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,

пров. Китобійний, 1-18а,

пров. Вишневий, 2, 18а, 22/діл46,

пров. Косий, 3,

пров. Чернігівський, 1а,

просп. Небесної Сотні, 65, 67.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.