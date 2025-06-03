Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли включать електрику - дані від ДТЕК а Укренерго

Відключення світла в Одесі — кому знадобиться повербанк
Сьогодні, 3 червня, в Одесі працівники ДТЕКу проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян тимчасово залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Єврейська, 36, 38/40, 42, 42а,
- Караванського Святослава, 27-31,
- Кондрашина 25-43а,
- Курбаса Леся, 7А-18,
- Педагогічна, 21,
- Франка Івана, 25-40,
- Штурвальна, 3-16,
- пров. Покровський, 3, 5,
- пров. Франка Івана, 12-19,
- пров. Шампанський 9.
Роботи до 17:00- 20:00.
- 2-а Лагерна, 13, 22, 23,
- Бойчука Михайла, 40-48Б,
- Бортнянського Композитора, 13-40,
- Бреуса, 37-61/1а
- Весіння, 1-13а,
- Єфимова, 14-30,
- Фунтового Івана, 28.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Агрономічна,
- Велика Садова,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 3, 2А, 11-17, 164,
- Донецька, 5-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62/б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Котляревського, 12/б,
- Кругова,
- Кошиця Олександра, 14-69,
- Крушельницького, 1-37,
- Мала Садова, 2-,22, 1-17,
- Маріупольська, 20-68б,
- М. Міхновського, 2-44,
- Болобочана, Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога, 2-62, 1-65,
- Похила, Тарутинська, 1- 11,
- Хуторська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четверта, 33Г, 33Б,
- Шептицького, 1, 3, 5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський
- пров., 1-й, 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Л. Гінзбург ,
- пров. Квантовий,
- пров. Кілевий,
- пров. Круговий,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській,
- пров. Новий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Оранжерейний,
- пров., Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Шахтинський, 25-31, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13,13-А,15-27,
- пр-т Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 17:00-19:00
Південний РЕМ:
- Алмазна, 2-34,
- Академіка Вернадського, 18-51А,
- Китобійна, 6,
- Купріна, 50-54б,
- Левітана, 110,
- Максишка, 6б, 6г, 6д, 24,
- С. Шелухина, 25а, 27,
- Рибальська, 22-32д, 67, 69, 69/В, 69 корп.2,
- Чернігівська, 1-24,
- Чикаленко Євгена, 32, 35а, 35б, 37, 37/1, 37б,
- пров. Китобійний, 1-18а,
- пров. Вишневий, 2, 18а, 22/діл46,
- пров. Косий, 3,
- пров. Чернігівський, 1а,
- просп. Небесної Сотні, 65, 67.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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