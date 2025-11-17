Погодинні відключення світла в Одесі 18 листопада: графік та причини вимкнень

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетична система України ще відновлюється після ракетних і дронових атак російських загарбників, тому режим енергозбереження залишається чинним під час проведення ремонтних робіт. У вівторок, 18 листопада, як і в більшості регіонів країни, в Одесі та області заплановані погодинні відключення електроенергії — від одночасного вимкнення від 1 до 4 черг.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Слід зазначити, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні відключення електроенергії. У разі таких надзвичайних вимкнень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть не застосовуватися, тому мешканцям рекомендують раціонально споживати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зростуть ціни на газ для одеситів наступного місяця. Також ми писали про те, скільки платитимуть за теплопостачання жителі Одеси у грудні.