Почасовые отключения света в Одессе 18 ноября: график и причины отключений

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетическая система Украины еще восстанавливается после ракетных и дроновых атак российских захватчиков, поэтому режим энергосбережения остается в силе во время проведения ремонтных работ. Во вторник, 18 ноября, как и в большинстве регионов страны, в Одессе и области запланированы почасовые отключения электроэнергии — от одновременного отключения 1 до 4 очередей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на газ для одесситов в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько будут платить за теплоснабжение жители Одессы в декабре..