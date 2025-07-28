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Головна Одеса Графіки відключень світла — яка ситуація в Одесі завтра

Графіки відключень світла — яка ситуація в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 20:29
Графіки відключень світла на завтра, 29 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі країни ще залишається нестабільною, оскільки вона ще відновлюється після чисельних ракетно-дронових атак. Проте завтра, у вівторок, 29 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії не змінилося

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 липня, станом на 9:30 воно було на 3,4% нижчим, ніж в той самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 25 липня. Причина змін – зниження температури повітря у центральних, північних і західних областях. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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