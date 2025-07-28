Графики отключений света на завтра, 29 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме страны еще остается нестабильной, поскольку она еще восстанавливается после многочисленных ракетно-дронных атак. Однако завтра, во вторник, 29 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии не изменилось

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 9:30 оно было на 3,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 июля. Причина изменений — снижение температуры воздуха в центральных, северных и западных областях.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.