Графіки відключень світла в Одесі 15 січня

Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 14 січня, на всій території України через ракетно-дронові атаки знову запровадять тимчасові обмеження у споживанні електроенергії для стабілізації енергосистеми. В Одеській області, враховуючи складну ситуацію з енергопостачанням, продовжать аварійні відключення світла, які відбуватимуться без встановленого заздалегідь графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

У зв’язку зі складною ситуацією в регіональній енергосистемі введено аварійні відключення електроенергії. Під час таких періодів стандартні графіки відключень, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому мешканців закликають раціонально та ощадливо користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

