Графіки відключень світла в Одесі 15 січня

Графіки відключень світла — якою ситуація буде в Одесі завтра
У середу, 14 січня, на всій території України через ракетно-дронові атаки знову запровадять тимчасові обмеження у споживанні електроенергії для стабілізації енергосистеми. В Одеській області, враховуючи складну ситуацію з енергопостачанням, продовжать аварійні відключення світла, які відбуватимуться без встановленого заздалегідь графіка.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
У зв’язку зі складною ситуацією в регіональній енергосистемі введено аварійні відключення електроенергії. Під час таких періодів стандартні графіки відключень, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому мешканців закликають раціонально та ощадливо користуватися електроенергією.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що хочуть росіяни обстрілюючи енергетику Одещини. Також ми писали про те, чому в регіоні й досі діють аварійні відключення.
Читайте Новини.LIVE!