Графики отключений света в Одессе 15 января

Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 14 января, на всей территории Украины из-за ракетно-дронных атак снова введут временные ограничения в потреблении электроэнергии для стабилизации энергосистемы. В Одесской области, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением, продолжат аварийные отключения света, которые будут происходить без установленного заранее графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

В связи со сложной ситуацией в региональной энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких периодов стандартные графики отключений, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителей призывают рационально и экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что хотят россияне обстреливая энергетику Одесской области. Также мы писали о том, почему в регионе до сих пор действуют аварийные отключения.