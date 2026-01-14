Графики отключений света в Одессе 15 января

Графики отключений света — какой ситуация будет в Одессе завтра
В среду, 14 января, на всей территории Украины из-за ракетно-дронных атак снова введут временные ограничения в потреблении электроэнергии для стабилизации энергосистемы. В Одесской области, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением, продолжат аварийные отключения света, которые будут происходить без установленного заранее графика.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В связи со сложной ситуацией в региональной энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких периодов стандартные графики отключений, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителей призывают рационально и экономно пользоваться электроэнергией.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
