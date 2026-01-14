Видео
Главная Одесса Графики отключений света — какой ситуация будет в Одессе завтра

Графики отключений света — какой ситуация будет в Одессе завтра

Дата публикации 14 января 2026 20:46
Графики отключений света в Одессе 15 января
Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 14 января, на всей территории Украины из-за ракетно-дронных атак снова введут временные ограничения в потреблении электроэнергии для стабилизации энергосистемы. В Одесской области, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением, продолжат аварийные отключения света, которые будут происходить без установленного заранее графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

В связи со сложной ситуацией в региональной энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких периодов стандартные графики отключений, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителей призывают рационально и экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что хотят россияне обстреливая энергетику Одесской области. Также мы писали о том, почему в регионе до сих пор действуют аварийные отключения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
