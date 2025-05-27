Графіки відключень світла в Одесі на завтра - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, тому споживачів просять за можливості заощаджувати елекроенергію з 10:00 до 22:00. Однак в Одесі завтра, 28 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина — менша хмарність в окремих регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі завтра не буде води. А також про те, чому містяни сьогодні були без світла.