Графіки відключень світла в Одесі на завтра - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень світла на завтра — чи задіють їх в Одесі
Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, тому споживачів просять за можливості заощаджувати елекроенергію з 10:00 до 22:00. Однак в Одесі завтра, 28 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання знижується
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина — менша хмарність в окремих регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі завтра не буде води. А також про те, чому містяни сьогодні були без світла.
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