Графики отключений света в Одессе на завтра - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений света на завтра — задействуют ли их в Одессе
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поэтому потребителей просят по возможности экономить элекроэнергию с 10:00 до 22:00. Однако в Одессе завтра, 28 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 27 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 2,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — меньшая облачность в отдельных регионах, что обуславливает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе завтра не будет воды. А также о том, почему горожане сегодня были без света.
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