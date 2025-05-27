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Графики отключений света на завтра — задействуют ли их в Одессе

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Дата публикации 27 мая 2025 20:51
Графики отключений света в Одессе на завтра - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поэтому потребителей просят по возможности экономить элекроэнергию с 10:00 до 22:00. Однако в Одессе завтра, 28 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 27 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 2,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — меньшая облачность в отдельных регионах, что обуславливает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе завтра не будет воды. А также о том, почему горожане сегодня были без света.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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