Графіки відключень світла в Одесі на завтра, 30 травня - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні деяким абонентам міста відключали електроенергію через проведення ремонтних робіт на мережах. Проте завтра, 30 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 29 травня, станом на 9:30, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Це пояснюється меншою хмарністю у кількох регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість води для одеситів.