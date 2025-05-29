Графики отключений света в Одессе на завтра, 30 мая - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений света на завтра — чего ожидать одесситам
Сегодня некоторым абонентам города отключали электроэнергию из-за проведения ремонтных работ на сетях. Однако завтра, 30 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 29 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 4,2% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Это объясняется меньшей облачностью в нескольких регионах, что обусловливает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости воды для одесситов.
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