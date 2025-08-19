Графіки відключень світла на завтра, 20 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В енергосистемі України ще можуть виникати перебої з постачанням електрики. Але завтра, у середу, 20 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама

Читайте також:

Споживання не змінилося

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 19 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,4% меншим, ніж у цей же час попереднього дня — в понеділок. Причина — зниження температури повітря на всій території України. А також встановлення ясної погоди в усіх регіонах (крім частини західних областей), що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про актуальний тариф на УБПТ.