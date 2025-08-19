Графики отключений света на завтра, 20 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини. LIVE

В энергосистеме Украины еще могут возникать перебои с поставками электричества. Но завтра, в среду, 20 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Потребление не изменилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 3,4% меньше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также установление ясной погоды во всех регионах (кроме части западных областей), что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

