Графики отключений света на завтра — к чему готовиться одесситам

Графики отключений света на завтра — к чему готовиться одесситам

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 20:29
Графики отключений света на завтра, 20 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини. LIVE

В энергосистеме Украины еще могут возникать перебои с поставками электричества. Но завтра, в среду, 20 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Читайте также:

Потребление не изменилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 3,4% меньше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина — снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также установление ясной погоды во всех регионах (кроме части западных областей), что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также об актуальном тарифе на СДПТ.

Автор:
Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
