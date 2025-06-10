Графіки відключень світла на завтра, 11 квітня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень світла на завтра — яка ситуація в Одесі
Сьогодні комунальники знову проводили ремонтні роботи на електромережах міста, тому тисячі абонентів залишилися без електрики до вечора. Проте завтра, 11 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання знижується
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 10 червня, станом на 9:30, його рівень був на 7,7% нижчим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причини — спадання спеки у більшості регіонів України, а також ясна погода майже на всій території держави, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!