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Графики отключений света на завтра — какая ситуация в Одессе

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Дата публикации 10 июня 2025 20:16
Графики отключений света на завтра, 11 апреля в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня коммунальщики снова проводили ремонтные работы на электросетях города, поэтому тысячи абонентов остались без электричества до вечера. Однако завтра, 11 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 10 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,7% ниже, чем в предыдущий день — в понедельник. Причины — спадание жары в большинстве регионов Украины, а также ясная погода почти на всей территории государства, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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