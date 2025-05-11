Світло в Одесі 12 травня: графік відключень для населення

Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри обстріли та масштабні руйнування енергетичної інфраструктури, українські енергетики оперативно відновлюють роботу об’єктів. У кількох областях досі тривають ремонти. Тим часом в Одесі та регіоні 12 травня електроенергію вимикати не будуть — ситуація поки під контролем.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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