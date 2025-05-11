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Графіки відключень світла на завтра — що зміниться для Одеси

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Дата публікації: 11 травня 2025 20:40
Світло в Одесі 12 травня: графік відключень для населення
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри обстріли та масштабні руйнування енергетичної інфраструктури, українські енергетики оперативно відновлюють роботу об’єктів. У кількох областях досі тривають ремонти. Тим часом в Одесі та регіоні 12 травня електроенергію вимикати не будуть — ситуація поки під контролем.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, що вночі місто накриє потужна злива, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Також ми писали, що майже половина містян стежать за міськими подіями, а третина хоче долучитися до життя громади. Серед найбільш болючих тем у місті — захист тварин.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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