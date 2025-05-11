Третина одеситів хоче діяти — результати опитування в MISTO

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесити поступово стають більш активними — свідчать результати опитувань у застосунку MISTO. Майже половина стежать за міськими подіями, а третина хоче долучитися до життя громади. Серед найбільш болючих тем — захист тварин.

Про результати опитування повідомили в Одеській міській адміністрації.

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Результати опитування. Фото: скриншот

Що турбує одеситів

У додатку MISTO з'явилися результати свіжих опитувань щодо громадської активності та ставлення до проблем із тваринами.

На питання "Чи залучені ви до життя міста?" 47% відповіли, що регулярно стежать за новинами та змінами в Одесі. Ще 25% наразі не беруть участі, але цікавляться подіями. 20% хотіли б бути більш активними, і лише 8% зазначили, що вже беруть участь у заходах чи ініціативах.

Ці цифри свідчать: у місті є великий потенціал для розвитку громадської активності. Якщо кожен третій одесит прагне діяти, то завдання влади — створити більше можливостей для участі.

Ставлення до тварин

Окрема тема — ставлення до тварин. 36% респондентів найбільше турбує проблема безпритульних собак і котів. Ще 26% відзначили, що їх непокоїть жорстоке поводження з тваринами. 22% вказали на брак притулків та належного контролю, а 14% — на експлуатацію тварин у місті. Лише 2% не вважають тему тварин актуальною.

Команда MISTO подякувала всім, хто взяв участь в опитуваннях, та наголосила: кожен голос — це внесок у розвиток відкритого і чуйного міста.

Нагадаємо, в Одесі змінюють пріоритети на перехресті вулиць Вадима Корженка (колишня Осипова) та Троїцької. Також ми писали, що в Одесі в одному з магазинів помітили на полицях цінники в рублях.