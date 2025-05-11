Цінники в рублях у магазині Одеси — скандал

Цінник на продукцію в рублях в магазині Одеси. Фото: скриншот

В Одесі черговий скандал: в одному з магазинів помітили на полицях цінники в рублях. Продавчиня також спілкувалася російською, попри війну з Росією. Асортимент — сушена риба, пиво та снеки.

Про це повідомляють одеські Telegram-канали.

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Цінники в російських рублях в магазині Одеси

Мовно-ціновий скандал розгорівся у Київському районі міста. У невеличкому магазинчику, який розташовується по вулиці Академіка Корольова, одесити помітили не просто російську мову обслуговування, а й цінники в російських рублях.

Це викликало обурення серед покупців. Вони не могли зрозуміти, чому у місті, що живе в умовах повномасштабної війни з РФ, продають товари із зазначенням ціни в грошовій одиниці держави-агресора.

"А що це у вас за цінники такі? Коли будете міняти, вони у вас тут давно уже!" — обурилась відвідувачка.

Продавчиня, яка розмовляла з клієнтами російською, не вбачала в цьому нічого дивного. На полицях — стандартний набір для любителів пива: сушена вобла, кальмари, снеки та інше.

Покупці закликали господарів магазину переклеїти цінники та не наражати себе на штрафи.

Які штрафи за використання російської мови

Додамо, що за порушення мовного закону накладається штраф у 3400 грн. Окрім цього передбачено покарання й за російськомовні вивіски: від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11 900 гривень.

Нагадаємо, в Одесі водій таксі слухав у машині російський реп, а після того, як, пасажирка зробила йому зауваження, вигнав її з авто та облаяв. Також ми писали, про те, що на півдні майже не залишилось шкіл з російською мовою викладання.