Ценники в рублях в магазине Одессы - скандал

Ценник на продукцию в рублях в магазине Одессы. Фото: скриншот

В Одессе очередной скандал: в одном из магазинов заметили на полках ценники в рублях. Продавщица также общалась на русском, несмотря на войну с Россией. Ассортимент — сушеная рыба, пиво и снеки.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

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Ценники в российских рублях в магазине Одессы

Языково-ценовой скандал разгорелся в Киевском районе города. В небольшом магазинчике, который располагается по улице Академика Королева, одесситы заметили не просто русский язык обслуживания, но и ценники в российских рублях.

Это вызвало возмущение среди покупателей. Они не могли понять, почему в городе, живущем в условиях полномасштабной войны с РФ, продают товары с указанием цены в денежной единице государства-агрессора.

"А что это у вас за ценники такие? Когда будете менять, они у вас здесь давно уже! " — возмутилась посетительница.

Продавщица, которая разговаривала с клиентами на русском, не видела в этом ничего странного. На полках — стандартный набор для любителей пива: сушеная вобла, кальмары, снеки и прочее.

Покупатели призвали хозяев магазина переклеить ценники и не подвергать себя штрафам.

Какие штрафы за использование русского языка

Добавим, что за нарушение языкового закона налагается штраф в 3400 грн. Кроме этого предусмотрено наказание и за русскоязычные вывески: от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен.

Напомним, в Одессе водитель такси слушал в машине русский рэп, а после того, как, пассажирка сделала ему замечание, выгнал ее из авто и обругал. Также мы писали о том, что на юге почти не осталось школ с русским языком преподавания.