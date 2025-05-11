Треть одесситов хочет действовать — результаты опроса в MISTO

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситы постепенно становятся более активными - свидетельствуют результаты опросов в приложении MISTO. Почти половина следят за городскими событиями, а треть хочет приобщиться к жизни громады. Среди наиболее болезненных тем — защита животных.

О результатах опроса сообщили в Одесской городской администрации.

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Что беспокоит одесситов

В приложении MISTO появились результаты свежих опросов по общественной активности и отношению к проблемам с животными.

На вопрос "Вовлечены ли вы в жизнь города?" 47% ответили, что регулярно следят за новостями и изменениями в Одессе. Еще 25% пока не участвуют, но интересуются событиями. 20% хотели бы быть более активными, и только 8% отметили, что уже участвуют в мероприятиях или инициативах.

Эти цифры свидетельствуют: в городе есть большой потенциал для развития общественной активности. Если каждый третий одессит стремится действовать, то задача власти — создать больше возможностей для участия.

Отношение к животным

Отдельная тема — отношение к животным. 36% респондентов больше всего беспокоит проблема бездомных собак и котов. Еще 26% отметили, что их беспокоит жестокое обращение с животными. 22% указали на нехватку приютов и надлежащего контроля, а 14% — на эксплуатацию животных в городе. Только 2% не считают тему животных актуальной.

Команда MISTO поблагодарила всех, кто принял участие в опросах, и отметила: каждый голос — это вклад в развитие открытого и отзывчивого города.

Напомним, в Одессе меняют приоритеты на перекрестке улиц Вадима Корженко (бывшая Осипова) и Троицкой. Также мы писали, что в Одессе в одном из магазинов заметили на полках ценники в рублях.