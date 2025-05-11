Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Графики отключений света на завтра — что изменится для Одессы

Графики отключений света на завтра — что изменится для Одессы

Ua en ru
Дата публикации 11 мая 2025 20:40
Свет в Одессе 12 мая: график отключений для населения
Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на обстрелы и масштабные разрушения энергетической инфраструктуры, украинские энергетики оперативно восстанавливают работу объектов. В нескольких областях до сих пор продолжаются ремонты. Тем временем в Одессе и регионе 12 мая электроэнергию отключать не будут — ситуация пока под контролем.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, что ночью город накроет мощный ливень, синоптики объявили желтый уровень опасности. Также мы писали, что почти половина горожан следят за городскими событиями, а треть хочет приобщиться к жизни общества. Среди наиболее болезненных тем в городе — защита животных.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /