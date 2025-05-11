Свет в Одессе 12 мая: график отключений для населения

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на обстрелы и масштабные разрушения энергетической инфраструктуры, украинские энергетики оперативно восстанавливают работу объектов. В нескольких областях до сих пор продолжаются ремонты. Тем временем в Одессе и регионе 12 мая электроэнергию отключать не будут — ситуация пока под контролем.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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