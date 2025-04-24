Графіки відключень світла на завтра — чого очікувати одеситам, прогнози ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканців Одещини ще просять заощаджувати електроенергію за можливості. Завтра, 25 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії не змінилося

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 24 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня — у середу.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як отримати житлову субсидію. А також про відключення газу сьогодні.