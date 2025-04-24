Одесити сьогодні лишилися без газу — коли Одесагаз відновить постачання

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканці сотень будинків в Одесі сьогодні залишилися без газу через роботи на газопроводі. Постачання обіцяють відновити до 18:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба Одесагазу.

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Де відключать газ

Тисячам одеситів сьогодні відключать газ через виконання робіт на газопроводі середнього тиску. Цей об'єкт розташований за адресою вул. Французький бульвар, 54/1. Постачання не буде за такими адресами:

вул. Художника Федорова 35,38,36,33,28

вул. Марії Демченко 2в, 4а, 7,13, 4, 6, 6в, 15/2, 19, 8а, 8б, 8ж,19а, 10, 21, 23,1 8, 23ае, 25, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30-38

вул. Гумільова Миколи 14а/1, 2

пров. Радісний, 2

вул. Академіка Вільямса 38/2, 33, 35, 37, 43ж, 43з, 43и, 43к.

вул. Академіка Вільямса, 43а

вул. Академіка Вільямса, 41 вул.

Саксаганського, 28

пров. Косой, 1

Роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 24.04.2025р. Жителів просять поставитися до цього з розумінням та завчасно підготуватися.

Одесагаз попереджає. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні.