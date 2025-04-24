Одесити сьогодні лишилися без газу — коли Одесагаз відновить постачання

Одеситам сьогодні відключать газ — які причини
Мешканці сотень будинків в Одесі сьогодні залишилися без газу через роботи на газопроводі. Постачання обіцяють відновити до 18:00, однак час може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба Одесагазу.
Де відключать газ
Тисячам одеситів сьогодні відключать газ через виконання робіт на газопроводі середнього тиску. Цей об'єкт розташований за адресою вул. Французький бульвар, 54/1. Постачання не буде за такими адресами:
- вул. Художника Федорова 35,38,36,33,28
- вул. Марії Демченко 2в, 4а, 7,13, 4, 6, 6в, 15/2, 19, 8а, 8б, 8ж,19а, 10, 21, 23,1 8, 23ае, 25, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30-38
- вул. Гумільова Миколи 14а/1, 2
- пров. Радісний, 2
- вул. Академіка Вільямса 38/2, 33, 35, 37, 43ж, 43з, 43и, 43к.
- вул. Академіка Вільямса, 43а
- вул. Академіка Вільямса, 41 вул.
- Саксаганського, 28
- пров. Косой, 1
Роботи проводитимуть з 9:00 до 18:00 24.04.2025р. Жителів просять поставитися до цього з розумінням та завчасно підготуватися.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні.
Читайте Новини.LIVE!