Одесситы сегодня остались без газа - когда Одессагаз возобновит поставки

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители сотен домов в Одессе сегодня остались без газа из-за работ на газопроводе. Поставки обещают восстановить до 18:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба Одессагаза.

Реклама

Читайте также:

Где отключат газ

Тысячам одесситов сегодня отключат газ в связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления. Это объект находится по адресу ул. Французский бульвар, 54/1. Поставки не будет по следующим адресам:

ул. Художника Федорова 35,38,36,33,28

Марии Демченко 2в, 4а, 7,13, 4, 6, 6в, 15/2, 19, 8а, 8б, 8ж,19а, 10, 21, 23,1 8, 23ае, 25, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30-38

ул. Гумилева Николая 14а/1, 2

переулок Радостный, 2

ул. Академика Вильямса 38/2, 33, 35, 37, 43ж, 43з, 43и, 43к.

ул. Академика Вильямса, 43а

ул. Академика Вильямса, 41 ул.

Саксаганского, 28

переулок Косой, 1

Работы будут проводить с 9:00 до 18:00 24.04.2025р. Жителей просят отнестись к этому с пониманием и заблаговременно подготовиться.

Одессагаз предупреждает. Фото: скриншот

Напоминаем, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле.