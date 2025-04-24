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В Одесі відключають світло — які вулиці торкнеться

24 квітня 2025 09:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла - коли відновлять, ДТЕК та Укренерго
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишилися без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Четверта, 33Б-58,
  • Агрономічна, 100-201,
  • Біляївська, 1-9,
  • Володимира Хавкіна, 41-Д, 9а,
  • Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дмитра Сигаревича, 1-61,
  • Кільцева, 1-12,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Миколи Міхновського, 3а-47,
  • Петра Болбочана, 1-44,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Степова, 1-31,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хавкіна, 1-51,
  • Хуторська, 1-105,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Ядова, 24а, 26,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Килевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Людмили Гінзбург, 1-43,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Оранжерейний, 1-43а,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27.  

Роботи з 09:00 до 19:00. 

Південний РЕМ:

  • Євгена Танцюри, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,
  • Івана та Юрія Лип, 23-41,
  • Інглезі, 12-18,
  • Космонавтів, 38-68. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Болгарська, 35-70,
  • Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82,
  • Запорізька, 20-32а,
  • Михайла Болтенко, 17/1- 92,
  •  Складська, 21,
  • Гранітна, 5-134,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Високий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/
  • гараж корп. 2,4,6,7,
  • пров. Вокзальний, 5,11,25,
  • пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 14:30.

  • Незалежності, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,
  • Сегедська, 8а,10,12,12а.

Роботи з 09:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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