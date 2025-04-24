Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла - коли відновлять, ДТЕК та Укренерго

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишилися без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Четверта, 33Б-58,

Агрономічна, 100-201,

Біляївська, 1-9,

Володимира Хавкіна, 41-Д, 9а,

Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,

Дмитра Сигаревича, 1-61,

Кільцева, 1-12,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Крушельницького, 1-37,

Миколи Міхновського, 3а-47,

Петра Болбочана, 1-44,

Молодіжна, 1-49,

Степова, 1-31,

Тарутинська, 1-11,

Хавкіна, 1-51,

Хуторська, 1-105,

Цебриковська, 1-13а,

Ядова, 24а, 26,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Килевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Людмили Гінзбург, 1-43,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

пров. Оранжерейний, 1-43а,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

пров. Хуторський,

пров. Цементний, 1-17,

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13-27.

Роботи з 09:00 до 19:00.

Південний РЕМ:

Євгена Танцюри, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,

Івана та Юрія Лип, 23-41,

Інглезі, 12-18,

Космонавтів, 38-68.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Болгарська, 35-70,

Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82,

Запорізька, 20-32а,

Михайла Болтенко, 17/1- 92,

Складська, 21,

Гранітна, 5-134,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Високий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/

гараж корп. 2,4,6,7,

пров. Вокзальний, 5,11,25,

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 14:30.

Незалежності, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,

Сегедська, 8а,10,12,12а.

Роботи з 09:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.