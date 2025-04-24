Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла - коли відновлять, ДТЕК та Укренерго

В Одесі відключають світло — які вулиці торкнеться
Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишилися без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, залежно від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Четверта, 33Б-58,
- Агрономічна, 100-201,
- Біляївська, 1-9,
- Володимира Хавкіна, 41-Д, 9а,
- Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
- Дмитра Сигаревича, 1-61,
- Кільцева, 1-12,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Крушельницького, 1-37,
- Миколи Міхновського, 3а-47,
- Петра Болбочана, 1-44,
- Молодіжна, 1-49,
- Степова, 1-31,
- Тарутинська, 1-11,
- Хавкіна, 1-51,
- Хуторська, 1-105,
- Цебриковська, 1-13а,
- Ядова, 24а, 26,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Килевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Людмили Гінзбург, 1-43,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Оранжерейний, 1-43а,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13-27.
Роботи з 09:00 до 19:00.
Південний РЕМ:
- Євгена Танцюри, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,
- Івана та Юрія Лип, 23-41,
- Інглезі, 12-18,
- Космонавтів, 38-68.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Болгарська, 35-70,
- Геннадія Афанасьєва, 2-32, 82,
- Запорізька, 20-32а,
- Михайла Болтенко, 17/1- 92,
- Складська, 21,
- Гранітна, 5-134,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Високий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/
- гараж корп. 2,4,6,7,
- пров. Вокзальний, 5,11,25,
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 14:30.
- Незалежності, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,
- Сегедська, 8а,10,12,12а.
Роботи з 09:00 до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.
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