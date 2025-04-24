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В Одессе отключают свет — какие улицы коснется

24 апреля 2025 09:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов сегодня останутся без света - когда восстановят, ДТЭК и Укрэнерго
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Четвертая, 33Б-58,
  • Агрономическая, 100-201,
  • Беляевская, 1-9,
  • Владимира Хавкина, 41-Д, 9а,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дмитрия Сигаревича, 1-61,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круглая, 1-58,
  • 1-37 Крушельницкого,
  • Николая Михновского, 3а-47,
  • Петра Болбочана, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Степная, 1-31,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хавкина, 1-51,
  • Хуторская, 1-105,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Ядовая, 24а, 26,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • переулок Килевый, 1-9а,
  • переулок Круговой, 1а-13,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Людмилы Гинзбург, 1-43,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Оранжерейный, 1-43а,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Хуторской,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27.

Работы с 09:00 до 19:00.

Южный РЭС:

  • Евгения Танцюры, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-41,
  • Инглези, 12-18,
  • Космонавтов, 38-68.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Болгарская, 35-70,
  • Геннадия Афанасьева, 2-32, 82,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Михаила Болтенко, 17/1- 92,
  • Складская, 21,
  • Гранитная, 5-134,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. Высокий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/
  • гараж корп. 2,4,6,7,
  • переулок Вокзальный, 5,11,25,
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 14:30.

  • Независимости, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,
  • Сегедская, 8а,10,12,12а.

Работы с 09:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.

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