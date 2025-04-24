Тысячи одесситов сегодня останутся без света - когда восстановят, ДТЭК и Укрэнерго

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Четвертая, 33Б-58,

Агрономическая, 100-201,

Беляевская, 1-9,

Владимира Хавкина, 41-Д, 9а,

Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,

Дмитрия Сигаревича, 1-61,

Кольцевая, 1-12,

Котляревского, 1-23,

Круглая, 1-58,

1-37 Крушельницкого,

Николая Михновского, 3а-47,

Петра Болбочана, 1-44,

Молодежная, 1-49,

Степная, 1-31,

Тарутинская, 1-11,

Хавкина, 1-51,

Хуторская, 1-105,

Цебриковская, 1-13а,

Ядовая, 24а, 26,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Людмилы Гинзбург, 1-43,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

переулок Оранжерейный, 1-43а,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

переулок Хуторской,

переулок Цементный, 1-17,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27.

Работы с 09:00 до 19:00.

Южный РЭС:

Евгения Танцюры, 17, 17/2, 23/корп.5, 19, 23/1, 21,

Ивана и Юрия Лип, 23-41,

Инглези, 12-18,

Космонавтов, 38-68.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Болгарская, 35-70,

Геннадия Афанасьева, 2-32, 82,

Запорожская, 20-32а,

Михаила Болтенко, 17/1- 92,

Складская, 21,

Гранитная, 5-134,

пл. Алексеевская, 11, 13,

пер. Высокий, 12/корп.14, 11, 20, 1,1/

гараж корп. 2,4,6,7,

переулок Вокзальный, 5,11,25,

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 14:30.

Независимости, 1, 3, 5, 16, 16/1, 18а,

Сегедская, 8а,10,12,12а.

Работы с 09:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.