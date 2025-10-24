Оновлення електропостачання в Одесі: стан робіт та можливі відключення на 25 жовтня 2024 року

Машини їдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області триває цілодобова робота спеціалістів з відновлення енергетичних об’єктів, які були пошкоджені під час останніх обстрілів. Головне завдання — повернення стабільного та надійного електропостачання не лише в місті, а й по всій області. На 25 жовтня в Одесі поки що не оголосили офіційних планових відключень електроенергії, проте існує ймовірність введення графіків подачі світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

В Одесі триває відновлення енергетичного об’єкта в Приморському районі після аварії 20 жовтня. Світло вже подано усім споживачам за тимчасовою схемою, але система працює на межі. Містян просять ощадливо користуватися електрикою — не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Енергетики працюють цілодобово, щоб повністю відновити стабільне живлення.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. У такі моменти стандартні розклади, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тож мешканцям рекомендують дотримуватися обережного та економного використання електроенергії. Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити живлення, і про завершення аварійних вимкнень буде повідомлено негайно. Водночас стабілізаційні відключення здійснюються відповідно до затверджених графіків, які доступні на офіційних ресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

