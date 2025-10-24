Обновление электроснабжения в Одессе: состояние работ и возможные отключения на 25 октября 2024 года

Машины едут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесской области продолжается круглосуточная работа специалистов по восстановлению энергетических объектов, которые были повреждены во время последних обстрелов. Главная задача — возвращение стабильного и надежного электроснабжения не только в городе, но и по всей области. На 25 октября в Одессе пока не объявили официальных плановых отключений электроэнергии, однако существует вероятность введения графиков подачи света. Кроме того, из-за аварийной ситуации частично обесточены два района города.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Авария в Одессе

В Одессе идет восстановление энергетического объекта в Приморском районе после аварии 20 октября. Свет уже подан всем потребителям по временной схеме, но система работает на грани. Жителей города просят экономно пользоваться электричеством — не включать одновременно несколько мощных приборов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы полностью восстановить стабильное питание.

Авария в Одессе

Продолжается ликвидация последствий аварии на энергообъекте в Одессе, из-за которой в двух районах происходят локальные отключения света. Речь идет о части Аркадии и 9-й Станции Большого Фонтана. Энергетики работают непрерывно, однако ремонтные работы являются сложными и требуют времени. Просим потребителей использовать электроэнергию рационально, чтобы избежать дополнительных отключений.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты стандартные расписания, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям рекомендуют соблюдать осторожность и экономное использование электроэнергии. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить питание, и о завершении аварийных отключений будет сообщено немедленно. В то же время стабилизационные отключения осуществляются в соответствии с утвержденными графиками, которые доступны на официальных ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за водоснабжение в ноябре. Также мы сообщали о том, как изменятся цены за свет в а Одессе в следующем месяце..