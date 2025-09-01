В Одесі 2 вересня не планують вимикати світло

Графіки відключень світла — що чекає одеситів завтра
Енергетики продовжують відновлювати мережі, які були пошкоджені російськими обстрілами. Попри небезпеку, енергосистема витримує, отже на 2 вересня в Одесі графіків відключень не планують.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
В Укренерго повідомили, що поживання електроенергії зростає через потепління. Станом на ранок 1 вересня воно було на 5,4% вищим порівняно з тим самим часом попереднього робочого дня — п’ятниці, 29 серпня.
У ДТЕК зазначають: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Якщо обмеження введуть — то графіки повідомлять саме там.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Також ми повідомляли, що з 1 вересня для жителів Одещини жодних різких стрибків цін на мобільний зв’язок не прогнозуються.
