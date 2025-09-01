В Одесі 2 вересня не планують вимикати світло

Нічна ротонда у міському саду. Фото: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати мережі, які були пошкоджені російськими обстрілами. Попри небезпеку, енергосистема витримує, отже на 2 вересня в Одесі графіків відключень не планують.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

В Укренерго повідомили, що поживання електроенергії зростає через потепління. Станом на ранок 1 вересня воно було на 5,4% вищим порівняно з тим самим часом попереднього робочого дня — п’ятниці, 29 серпня.

У ДТЕК зазначають: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Якщо обмеження введуть — то графіки повідомлять саме там.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Також ми повідомляли, що з 1 вересня для жителів Одещини жодних різких стрибків цін на мобільний зв’язок не прогнозуються.



