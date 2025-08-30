Тарифи мобільного зв’язку з 1 вересня 2025 року в Одесі

Чоловік розмовляє телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесити у вересні можуть зітхнути з полегшенням, адже жодних різких стрибків цін на мобільний зв’язок із 1 числа не прогнозуються. Оператори "Київстар", Vodafone та lifecell залишають тарифи на рівні першої половини року. Водночас вибір пакетів різний, тож варто знати, що пропонують компанії.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

Що пропонує "Київстар"

LOVE UA Світло — близько 300 грн/28 днів: 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 150 хв на інші номери, 100 SMS.

LOVE UA Магніт — приблизно 220 грн/28 днів (акційно): 20 ГБ та 1200 хвилин, включно з безлімітом на "Київстар".

LOVE UA Успіх — 600 грн/28 днів, контракт: безлімітний інтернет та понад 1000 хв дзвінків.

Для старших абонентів та людей з інвалідністю діє тариф Все разом Комфорт за 220 грн: 10 ГБ інтернету, домашній інтернет, безліміт у мережі та 100 хв на інші оператори.

Які ціни у Vodafone

Joice Start або Turbo за 270 грн: від 20 до 60 ГБ та 500–800 хвилин дзвінків. У бонус — соцмережі без тарифікації або YouTube Premium.

Red Pro – 330 грн/місяць: 50 ГБ, 400 хв на інші мережі та 350 SMS.

Контрактні пакети Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн) та ULTRA VIP (1500 грн) — для тих, хто хоче максимум трафіку, хвилин і міжнародних опцій.

Які тарифи від Lifecell

Максі від 190 грн/4 тижні: 25 ГБ інтернету або повний безліміт у межах акції, 750 хв дзвінків (з можливістю подвоїти при своєчасній оплаті).

Мега від 350 грн/4 тижні: безлімітний інтернет, 1000+1000 хв на всі мережі та доступ до lifecell TV.

Лайфсет М за 175 грн/4 тижні: домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 25 ГБ мобільного інтернету (в Україні та за кордоном), 1300 хв на всі мережі.

Ґаджет-тарифи: "Ґаджет Безпека" (135 грн/12 тижнів), "Ґаджет Смарт" (225 грн/4 тижні), "Ґаджет Планшет" (400 грн/4 тижні).

Експерти радять абонентам уважно перевіряти власне використання трафіку та хвилин, щоб не переплачувати, а також слідкувати за акціями переходу до інших операторів (MNP).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у вересні для одеситів. А також про тариф на електроенергію з першого вересня в Одесі.