Главная Одесса Цены на мобильную связь с 1 сентября — что ждать одесситам

Цены на мобильную связь с 1 сентября — что ждать одесситам

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 18:26
Тарифы мобильной связи с 1 сентября 2025 года в Одессе
Мужчина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситы в сентябре могут выдохнуть с облегчением, ведь никаких резких скачков цен на мобильную связь с 1 числа не прогнозируются. Операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell оставляют тарифы на уровне первой половины года. В то же время выбор пакетов разный, поэтому стоит знать, что предлагают компании.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Читайте также:

Что предлагает "Киевстар"

LOVE UA Свет — около 300 грн/28 дней: 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, 150 мин на другие номера, 100 SMS.

LOVE UA Магнит — примерно 220 грн/28 дней (акционно): 20 ГБ и 1200 минут, включая безлимит на "Киевстар".

LOVE UA Успех — 600 грн/28 дней, контракт: безлимитный интернет и более 1000 мин звонков.

Для старших абонентов и людей с инвалидностью действует тариф Все вместе Комфорт за 220 грн: 10 ГБ интернета, домашний интернет, безлимит в сети и 100 мин на другие операторы.

Какие цены у Vodafone

Joice Start или Turbo за 270 грн: от 20 до 60 ГБ и 500-800 минут звонков. В бонус — соцсети без тарификации или YouTube Premium.

Red Pro — 330 грн/месяц: 50 ГБ, 400 мин на другие сети и 350 SMS.

Контрактные пакеты Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн) и ULTRA VIP (1500 грн) — для тех, кто хочет максимум трафика, минут и международных опций.

Какие тарифы от Lifecell

Макси от 190 грн/4 недели: 25 ГБ интернета или полный безлимит в рамках акции, 750 мин звонков (с возможностью удвоить при своевременной оплате).

Мега от 350 грн/4 недели: безлимитный интернет, 1000+1000 мин на все сети и доступ к lifecell TV.

Лайфсет М за 175 грн/4 недели: домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ мобильного интернета (в Украине и за рубежом), 1300 мин на все сети.

Гаджет-тарифы: "Гаджет Безопасность" (135 грн/12 недель), "Гаджет Смарт" (225 грн/4 недели), "Гаджет Планшет" (400 грн/4 недели).

Эксперты советуют абонентам внимательно проверять собственное использование трафика и минут, чтобы не переплачивать, а также следить за акциями перехода к другим операторам (MNP).

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в сентябре для одесситов. А также о тарифе на электроэнергию с первого сентября в Одессе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
