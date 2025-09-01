В Одессе 2 сентября не планируют выключать свет

Ночная ротонда в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Энергетики продолжают восстанавливать сети, которые были повреждены российскими обстрелами. Несмотря на опасность, энергосистема выдерживает, поэтому на 2 сентября в Одессе графиков отключений не планируют.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии растет из-за потепления. По состоянию на утро 1 сентября оно было на 5,4% выше по сравнению с тем же временем предыдущего рабочего дня - пятницы, 29 августа.

В ДТЭК отмечают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Если ограничения введут - то графики сообщат именно там.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в ночь на 31 августа россияне атаковали энергетические объекты в Одесской области. Также мы сообщали, что с 1 сентября для жителей Одесской области никаких резких скачков цен на мобильную связь не прогнозируются.