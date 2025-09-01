В Одессе 2 сентября не планируют выключать свет

Графики отключений света — что ждет одесситов завтра
Энергетики продолжают восстанавливать сети, которые были повреждены российскими обстрелами. Несмотря на опасность, энергосистема выдерживает, поэтому на 2 сентября в Одессе графиков отключений не планируют.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии растет из-за потепления. По состоянию на утро 1 сентября оно было на 5,4% выше по сравнению с тем же временем предыдущего рабочего дня - пятницы, 29 августа.
В ДТЭК отмечают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Если ограничения введут - то графики сообщат именно там.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в ночь на 31 августа россияне атаковали энергетические объекты в Одесской области. Также мы сообщали, что с 1 сентября для жителей Одесской области никаких резких скачков цен на мобильную связь не прогнозируются.
