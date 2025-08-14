Графіки відключень світла на завтра, 15 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі країни ще залишається нестабільною після російських обстрілів. А відновлення вимагає певного часу. Однак завтра, у середу, 15 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама

Читайте також:

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 14 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — підвищення температури повітря у кількох регіонах.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на утримання будинків для одеситів.