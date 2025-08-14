Графики отключений света на завтра, 15 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света в Одессе — введут ли их завтра
Ситуация в энергосистеме страны еще остается нестабильной после российских обстрелов. А восстановление требует определенного времени. Однако завтра, в среду, 15 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии выросло
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 14 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,5% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — повышение температуры воздуха в нескольких регионах.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
