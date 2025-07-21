Графіки відключень світла на завтра, 22 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень світла в Одесі — які прогнози на завтра
Ситуація в енергосистемі країни ще залишається складною через атаки з боку РФ по енергооб'єктах. Проте завтра, у вівторок, 22 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знизилось
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 21 липня, станом на 09:30 воно було на 5,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — встановлення помірної температури повітря у більшості регіонів (крім південних). А також ясна погода на значній території України, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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